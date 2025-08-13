Chevrolet Onix 2026: confira versões, preços e equipamentos Marcos Camargo JrOs novos Chevrolet Onix e Onix Plus receberam um design renovado e novos equipamentos, porém...

Os novos Chevrolet Onix e Onix Plus receberam um design renovado e novos equipamentos, porém tiveram a potência reduzida para atender ao programa Carro Sustentável, passando de 116 cv para 115,5 cv. O hatch tem preço inicial de R$ 99,9 mil, enquanto o sedã começa em R$ 106.790. Confira as versões, equipamentos e valores.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: