China suspende habilitação de 51 frigoríficos de frango brasileiros após caso de gripe aviária Divulgação/Agência Brasil A China suspendeu a habilitação de 51 frigoríficos de produtos avícolas do Brasil. A medida...

Divulgação/Agência Brasil A China suspendeu a habilitação de 51 frigoríficos de produtos avícolas do Brasil. A medida ocorre em meio à suspensão temporária das exportações de carne de frango e derivados brasileiros ao país asiático, após a confirmação de um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade) em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

