Chineses viralizam ao afirmar que marcas de luxo vendem bolsas fabricadas por eles

Reprodução/Instagram Conforme a Casa Branca anunciou na última terça-feira (15), as taxas sobre produtos chineses exportados para os EUA agora podem chegar a 245%. Descontentes com a situação e temorosos em relação ao impacto que a guerra tarifária de Donald Trump pode causar, empresários da indústria têxtil chinesa resolveram expor no TikTok uma suposta farsa na cadeia de produção das grifes de luxo e a diferença de preço entre os produtos com e sem etiqueta.

Leia Mais em Portal Veloz: