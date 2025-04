Chuva retorna ao Sudeste nesta quarta-feira (9) com risco de temporais Após um final de semana marcado por muita chuva, o tempo instável retorna à faixa... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um final de semana marcado por muita chuva, o tempo instável retorna à faixa Sudeste do Brasil nesta quarta-feira (9). A previsão indica a retomada das pancadas de chuva em várias áreas da região, com alerta para temporais em alguns estados com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, as temperaturas continuarão reduzidas, mantendo o tempo mais ameno e agradável em boa parte da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em Portal Veloz:

Rotas do Café: programa impulsiona desenvolvimento regional e turismo gastronômico em SP

Câmara de Campinas vota nesta quarta (9) projeto que prevê atendimento prioritário a pacientes com câncer

ICMS: abril começa com municípios paulistas recebendo mais de R$ 941 milhões