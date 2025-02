Chuvas derrubam 15 árvores no Centro de Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréNa noite deste domingo (23), um forte temporal derrubou aproximadamente 15 árvores... Portal Veloz|Do R7 24/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréNa noite deste domingo (23), um forte temporal derrubou aproximadamente 15 árvores na região central de Sumaré. A Defesa Civil esteve no local para fazer a remoção dos troncos e galhos. De acordo o secretário da Defesa Civil Kléber Martins, choveu 15 milímetros, quantidade considerada muito acima do normal para o período do temporal. Uma equipe com seis pessoas está mobilizada para fazer a limpeza das vias. Não houve registro de nenhuma pessoa ferida. “Agimos rápido para evitar maiores danos. Agora, estamos trabalhando intensamente para garantir sossego para os moradores”, explicou o secretário.

