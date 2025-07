Cidade de São Paulo bate recorde de menor nível de umidade no ar no ano nesta terça (29) com 14% Foto: Stefanie Tozzo/ClimatempoMudança na direção do vento traz ar úmido para a Grande SP a... Portal Veloz|Do R7 30/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Stefanie Tozzo/ClimatempoMudança na direção do vento traz ar úmido para a Grande SP a partir desta quarta-feira, mas níveis de umidade no ar à tarde vão continuar abaixo do confortável para a saúde nos próximos dias. A população da cidade de São Paulo enfrentou a tarde mais seca do ano nesta terça-feira, 29 de julho. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou apenas 14% de umidade no ar, às 16 horas, pela medição feita na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Este é o novo recorde de menor umidade relativa do ar em 2025. O recorde anterior de tarde mais seca era do dia 16 de julho, quando o nível mínimo de umidade no ar atingiu 20%.

