Cidades da região recebem vagas para monitores em escolas cívico-militares; confira

A Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc-SP) publicou na edição de 18 de junho, no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de contratação de monitores e monitores-chefes para atuar nas 100 escolas da rede que adotarão o Programa Escola Cívico-Militar a partir do segundo semestre de 2025. O processo seletivo é aberto a policiais militares da reserva e inclui etapas de análise de títulos e da vida pregressa do candidato e entrevista com a comissão de seleção. Existem vagas em Limeira (2), Piracicaba (4), Sumaré (3), Campinas (4) e outras cidades da região.

