CIM de Sumaré registra aumento de quase 50% nos atendimentos em 2025 Foto: Prefeitura de SumaréDe janeiro a maio de 2025, o Centro Integrado da Mulher (CIM),... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h37 )

Foto: Prefeitura de SumaréDe janeiro a maio de 2025, o Centro Integrado da Mulher (CIM), em Sumaré, registrou um aumento de quase 50% nos atendimentos em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as especialidades, obstetrícia foi o grande destaque: os atendimentos passaram de 1.128 em 2024 para 2.065 em 2025, um salto de 83%. Também houve avanços significativos em outras áreas, como Mastologia (+36%), Ginecologia (+7%), Nutrição (+95%) e Fisioterapia (+102%). Segundo a gerente do CIM, Viviane Silva, o aumento na procura está diretamente ligado à confiança das mulheres na qualidade do serviço oferecido. “A mulher encontra aqui um espaço acolhedor, com equipe especializada e acompanhamento completo. Esse crescimento mostra que estamos no caminho certo ao oferecer um cuidado mais humano e eficiente”, destacou.

