Cinco escolas municipais de Sumaré recebem Prêmio Excelência Educacional

Foto: Prefeitura de SumaréO município de Sumaré foi contemplado com o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo governo do Estado de São Paulo por meio do programa Alfabetiza Juntos, em reconhecimento ao cumprimento das metas do Índice de Excelência Educacional (IEE). Cinco escolas da rede municipal se destacaram e receberão recursos financeiros como premiação, totalizando R$ 306.900,00 em investimentos.

Saiba mais sobre essa conquista e os detalhes das escolas premiadas no nosso parceiro Portal Veloz.

