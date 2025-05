CineMaterna exibe “Homem Com H” nesta terça (6) no Iguatemi Campinas Nesta terça-feira (6), às 14h10, acontece a sessão CineMaterna na Cinemark do Iguatemi Campinas. Na sessão... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h41 ) twitter

Nesta terça-feira (6), às 14h10, acontece a sessão CineMaterna na Cinemark do Iguatemi Campinas. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme “Homem Com H”. Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos! Verifique se a classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes sobre essa experiência única no cinema!

