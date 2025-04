CineMaterna exibe “Operação Vingança” neste sábado (26) no Parque Dom Pedro em Campinas Neste sábado (26), às 11h, acontece a sessão CineMaterna na Kinoplex do Parque Dom Pedro.... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 07h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h40 ) twitter

Neste sábado (26), às 11h, acontece a sessão CineMaterna na Kinoplex do Parque Dom Pedro. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme “Operação Vingança”. Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos! Verifique se a classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

