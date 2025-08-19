Logo R7.com
Citroën vai resgatar versao XTR no C3 e Aircross no Brasil

Citroën/Divulgação A Citroën vai lançar no Brasil versões aventureiras do C3 e do Aircross com o...

A Citroën vai lançar no Brasil versões aventureiras do C3 e do Aircross com o nome XTR, denominação já utilizada pela marca nos anos 2000. A empresa ainda não revelou data de chegada nem lista oficial de equipamentos, mas a configuração deve seguir de perto o que já foi apresentado na Índia recentemente.

