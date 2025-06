Ciúmes, veneno e arrependimento: Adolescente confessa envolvimento na morte de colega em Itapecerica da Serra

Crime foi planejado com bilhete carinhoso e bolo de pote envenenado. Menor havia cometido tentativa semelhante semanas antes Uma adolescente de 17 anos confessou à polícia ser responsável pela morte de Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17 anos, após envenená-la com um bolo de pote contaminado com óxido arsênico — substância tóxica comprada pela internet. O caso chocou moradores de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, pela frieza com que foi executado e pela motivação relatada: ciúmes.

