Cobrada, Prefeitura de Piracicaba estipula prazos para retomada de obras no Mário Dedini

Foto: Câmara de PiracicabaCobrada em audiência pública realizada pela Câmara em razão de obras que estão paralisadas no bairro Mário Dedini, a Prefeitura de Piracicaba estipulou prazos para retomá-las. As datas foram informadas por servidores das pastas envolvidas nas ações, já que os secretários convocados a participarem da discussão proposta pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante) não estiveram presentes no plenário, na tarde desta terça-feira (15).

Para mais detalhes sobre as obras e os prazos estipulados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

