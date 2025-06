Colisão entre moto e charrete provoca acidente na marginal da Rodovia Santos Dumont em Campinas Dois sinistros de trânsitos consecutivos envolvendo motocicletas foram registrados no início da noite deste domingo... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Dois sinistros de trânsitos consecutivos envolvendo motocicletas foram registrados no início da noite deste domingo (1º), na marginal do km 68 da Rodovia Santos Dumont, nas proximidades do bairro Cidade Singer, em Campinas (SP). As ocorrências deixaram ao menos três pessoas feridas, uma delas em estado gravíssimo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este acidente impactante.

Leia Mais em Portal Veloz:

Polícia Civil apreende 210 tijolos de cocaína em carreta e prende motorista em Limeira

Calendário Ambiental de junho de Americana destaca o Dia da Educação Ambiental e o Dia Mundial do Meio Ambiente

Seleção se apresenta para jogos contra Equador e Paraguai, e elenco se encontra com Ancelotti