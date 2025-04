Colisão frontal deixa homem gravemente ferido na SP-133 em Limeira Com o impacto, a parte dianteira dos dois carros ficou completamente destruída Um grave acidente... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 21h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 21h59 ) twitter

Com o impacto, a parte dianteira dos dois carros ficou completamente destruída. Um grave acidente registrado na noite deste sábado (26) deixou um homem de 51 anos gravemente ferido na Rodovia João Herrmann Neto (SP-133), no quilômetro 5, em Limeira, interior de São Paulo. A rodovia liga as cidades de Limeira e Cosmópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este trágico acidente.

