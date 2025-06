Colmeia: inscrições abertas para cursinho pré-vestibular gratuito Foto: Divulgação/Governo de SPO cursinho pré-vestibular Colmeia está com inscrições abertas até o dia 11... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h36 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPO cursinho pré-vestibular Colmeia está com inscrições abertas até o dia 11 de julho. Serão selecionados estudantes para ocuparem 130 vagas remanescentes no segundo semestre de 2025. Podem se inscrever jovens e adultos residentes em Limeira que não possuem diploma de curso superior, com ensino médio completo ou cursando o terceiro ano. A renda familiar per capta dos candidatos não deve ultrapassar dois salários mínimos. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Limeira e a Unicamp.

