Com cerca de 500 vagas, Feirão do Emprego do Americana Shopping acontece no dia 6 de setembro Foto: Prefeitura de AmericanaO Americana Shopping e a Prefeitura de Americana, por meio do Posto... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h58 )

Foto: Prefeitura de AmericanaO Americana Shopping e a Prefeitura de Americana, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realizam, no dia 6 de setembro (sábado), o Feirão do Emprego, iniciativa que vai oferecer aproximadamente 500 vagas em diversas áreas nas empresas que estão sendo instaladas no local. A ação acontece das 9h às 17h e contará com apoio da FAM (Faculdade de Americana).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre essa oportunidade imperdível!

