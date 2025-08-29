Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Com cerca de 500 vagas, Feirão do Emprego do Americana Shopping acontece no dia 6 de setembro

Foto: Prefeitura de AmericanaO Americana Shopping e a Prefeitura de Americana, por meio do Posto...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de AmericanaO Americana Shopping e a Prefeitura de Americana, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realizam, no dia 6 de setembro (sábado), o Feirão do Emprego, iniciativa que vai oferecer aproximadamente 500 vagas em diversas áreas nas empresas que estão sendo instaladas no local. A ação acontece das 9h às 17h e contará com apoio da FAM (Faculdade de Americana).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre essa oportunidade imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.