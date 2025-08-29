Com cerca de 500 vagas, Feirão do Emprego do Americana Shopping acontece no dia 6 de setembro
Foto: Prefeitura de AmericanaO Americana Shopping e a Prefeitura de Americana, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realizam, no dia 6 de setembro (sábado), o Feirão do Emprego, iniciativa que vai oferecer aproximadamente 500 vagas em diversas áreas nas empresas que estão sendo instaladas no local. A ação acontece das 9h às 17h e contará com apoio da FAM (Faculdade de Americana).
