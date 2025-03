Com direito a gol 100 de Cano, Flu se classifica na Copa do Brasil Lucas Merçon/Fluminense F.C. O Fluminense derrotou o Caxias por 2 a 1, na noite desta... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h05 ) twitter

O Fluminense derrotou o Caxias por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (5) no estádio Centenário, em Caxias do Sul, e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E o grande personagem desta partida foi o atacante argentino Germán Cano, que chegou à marca de 100 gols defendendo o Tricolor das Laranjeiras.

