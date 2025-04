Com duelo paulista, Ginásio do Ibirapuera volta a receber finais da Superliga após 15 anos Foto: Governo de SPA espera foi longa, 15 anos, mas finalmente chegou a hora da... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 11h21 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h21 ) twitter

Foto: Governo de SPA espera foi longa, 15 anos, mas finalmente chegou a hora da elite do vôlei brasileiro reencontrar o Ginásio do Ibirapuera. O equipamento administrado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo abriga as finais da Superliga 2024/2025, evento organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A decisão feminina acontece nesta quinta-feira, 1º de maio, às 15h45, e coloca frente a frente duas equipes de SP: Osasco/São Cristóvão Saúde e Sesi Bauru. È a primeira final 100% paulista em 28 anos. Já na masculina, marcada para o domingo (4), às 10h, o Vôlei Renata, de Campinas, encara o Sada Cruzeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais.

