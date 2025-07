Com ingressos esgotados, workshop “Império do Consignado” destaca Limeira como referência nacional em negócios estruturados no setor de semijoias O auditório do Sicomercio de Limeira/SP será palco, no próximo dia 19 de julho, de... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 12h17 ) twitter

O auditório do Sicomercio de Limeira/SP será palco, no próximo dia 19 de julho, de um dos eventos mais esperados do setor: o Workshop “Império do Consignado”, com Gustavo Becker, especialista em estratégias de crescimento e estruturação de equipes de vendas. O evento teve todas as vagas esgotadas dias antes de sua realização, refletindo a alta demanda por profissionalização e inovação entre marcas que atuam com consignação.

