Com mais de 300 vagas, 3º Mutirão Emprega Já acontece nesta quarta (27) em Artur Nogueira

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraEvento terá início às 9h, na Casa da Juventude de Artur Nogueira; carta de encaminhamento pode ser retirada até esta terça (26), no Poupatempo A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promove no nesta quarta-feira (27) a 3ª edição do Mutirão Emprega Já. Serão ofertadas mais de 300 vagas, em diferentes cargos e com variados salários.

