Com mais de 70% de aproveitamento, Sub-15 e Sub-17 da Ponte Preta avançam à 2ª fase do Campeonato Paulista Foto: Tia ClickAs categorias de base da Ponte Preta, de forma antecipada, avançaram para a... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h38 )

THAMIRES NOGUEIRA

Foto: Tia ClickAs categorias de base da Ponte Preta, de forma antecipada, avançaram para a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-15 e 17 e já conheceram seus respectivos grupos da segunda fase. O sub-15 encerrou a primeira fase em segundo lugar do Grupo 06, com 73,3% de aproveitamento. Já o Sub-17 terminou de forma invicta, com incríveis 93,3%, em primeiro lugar da chave e vice-líder geral.

Para mais detalhes sobre o desempenho das categorias de base da Ponte Preta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

