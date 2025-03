Com mais de mil casos positivos para dengue e três mortes, Sumaré realiza ação especial em escola Durante toda esta semana as equipes do Controle de Arboviroses de Sumaré, órgão vinculado à... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 22/03/2025 - 10h26 ) twitter

Durante toda esta semana as equipes do Controle de Arboviroses de Sumaré, órgão vinculado à Secretaria de Saúde, percorreram em várias regiões do município. Nesta sexta-feira (21), os agentes de endemias realizaram ação especial na Escola Estadual Professor Cândido José Martinez, no João Paulo II. Durante toda a tarde, os alunos prestigiaram, de forma lúdica e didática, as orientações sobre dengue e escorpiões.

Saiba mais sobre as ações de combate à dengue em Sumaré e a importância da conscientização acessando a matéria completa no Portal Veloz.

