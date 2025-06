Com Marta titular, Brasil sofre virada em amistoso com a França Livia Villas Boas / CBF A seleção brasileira feminina vinha em um grande momento, com... Portal Veloz|Do R7 28/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A seleção brasileira feminina vinha em um grande momento, com três vitórias seguidas, mas acabou sendo derrotada no amistoso com a França por 3 a 2, nesta sexta-feira (27), em Grenoble. Nem mesmo a presença da Rainha Marta como titular foi suficiente para evitar o resultado negativo. Kerolin se destacou pelo Brasil e, além de abrir o placar, deu assistência para Angelina ampliar. No entanto. Geyoro marcou duas vezes e Katoto saiu do banco de reservas no segundo tempo para confirmar a virada francesa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante amistoso! Leia Mais em Portal Veloz: Derrubada do IOF chega ao Supremo e gera críticas no Congresso

Aneel mantém bandeira vermelha para conta de luz em julho

Moraes abre prazo para alegações finais em ação sobre trama golpista