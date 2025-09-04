Com novo Sebrae Móvel, ação em Limeira reúne atendimentos, oficinas e oportunidades de negócios
Novo modelo do Sebrae Móvel estaciona na Praça Toledo de Barros com atendimento gratuito. A Praça Toledo de Barros, em Limeira, será palco para uma iniciativa inédita, que vai reunir serviços para empresários, empreendedores e consumidores entre 16 e 19 de setembro. A “Ação + Centro” é resultado de uma parceria entre o Sebrae-SP, Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIl) e Senac, com apoio da Prefeitura de Limeira e Sicomércio.
A "Ação + Centro" é resultado de uma parceria entre o Sebrae-SP, Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIl) e Senac, com apoio da Prefeitura de Limeira e Sicomércio.
