Com novo Sebrae Móvel, ação em Limeira reúne atendimentos, oficinas e oportunidades de negócios

Portal Veloz|Do R7

Novo modelo do Sebrae Móvel estaciona na Praça Toledo de Barros com atendimento gratuito. A Praça Toledo de Barros, em Limeira, será palco para uma iniciativa inédita, que vai reunir serviços para empresários, empreendedores e consumidores entre 16 e 19 de setembro. A “Ação + Centro” é resultado de uma parceria entre o Sebrae-SP, Associação Comercial e Industrial de Limeira (ACIl) e Senac, com apoio da Prefeitura de Limeira e Sicomércio.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante ação que promete impulsionar a economia local!

