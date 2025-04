Com pombos e moscas, marmitaria é interditada por falta de higiene em Campinas O estabelecimento que prepara marmitas, no Jardim Guanabara, em Campinas, foi interditado após denúncias anônimas... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O estabelecimento que prepara marmitas, no Jardim Guanabara, em Campinas, foi interditado após denúncias anônimas sobre má-higiene e risco à segurança alimentar. A operação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com o Departamento de Vigilância em Saúde. A responsável foi detida no local.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sine Municipal de Sorocaba oferece 188 vagas de emprego na segunda-feira (7)

Com 7 km de extensão, marginais da Santos Dumont vão beneficiar 600 mil moradores em Campinas

PAT Sumaré oferece 20 vagas para motorista de ônibus urbano; confira