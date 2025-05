Com presença de top 10, Campinas recebe 7ª etapa do Circuito Beach Tennis com ação beneficente em parceria com a Casa Ronald McDonald Foto: @workaholicrisA 7ª etapa do Circuito Beach Tennis está confirmada para o CT Lucas Sousa,... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h07 ) twitter

Portal Veloz

Foto: @workaholicrisA 7ª etapa do Circuito Beach Tennis está confirmada para o CT Lucas Sousa, em Campinas (SP). O evento ocorre a partir desta sexta-feira, 16, e vai até o domingo, 18 , no PlayBT no Youtube. Ainda com alguns dias para o término das inscrições, mais de 600 atletas já confirmaram participação no evento que é especial. Parte da renda do evento será revertida para a Casa Ronald McDonald de Campinas que cuidam de crianças com câncer e anomalias craniofaciais e suas famílias oferecendo um ambiente de solidariedade e esperança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes deste evento solidário!

