Com reajuste de 18,4% na tarifa, Semae prevê investir R$ 327 milhões em dois anos em Piracicaba Foto: Câmara de Piracicaba Na audiência pública desta quarta-feira (20), o presidente do Semae, Ronald... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na audiência pública desta quarta-feira (20), o presidente do Semae, Ronald Pereira da Silva (foto), anunciou que o reajuste de 18,4% na tarifa de água e esgoto permitirá investir R$ 327 milhões em obras e melhorias nos próximos dois anos. A audiência foi solicitada pelo vereador Renan Paes (PL), por meio do requerimento 775/2025, aprovado em plenário.

Para mais detalhes sobre os investimentos e as implicações do reajuste, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Cordeirópolis lança Programa Multiplica; entenda

Após demanda de prefeitos, Estado garante incentivos para indústria eletroeletrônica da RMC

Americana receberá o Festival Japa & Rock com apresentação de Taiko e concurso de Cosplay