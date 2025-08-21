Com reajuste de 18,4% na tarifa, Semae prevê investir R$ 327 milhões em dois anos em Piracicaba
Foto: Câmara de Piracicaba Na audiência pública desta quarta-feira (20), o presidente do Semae, Ronald...
Na audiência pública desta quarta-feira (20), o presidente do Semae, Ronald Pereira da Silva (foto), anunciou que o reajuste de 18,4% na tarifa de água e esgoto permitirá investir R$ 327 milhões em obras e melhorias nos próximos dois anos. A audiência foi solicitada pelo vereador Renan Paes (PL), por meio do requerimento 775/2025, aprovado em plenário.
Para mais detalhes sobre os investimentos e as implicações do reajuste, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
