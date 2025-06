Começa nesta quinta (5) a tradicional festa junina do Pátio Limeira Shopping A tradicional festa junina do Pátio Limeira Shopping, administrado pelo grupo AD, começa nesta quinta-feira... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 12h19 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h19 ) twitter

Portal Veloz

A tradicional festa junina do Pátio Limeira Shopping, administrado pelo grupo AD, começa nesta quinta-feira (5) trazendo o melhor do forró, comidas típicas e muita diversão. O “Arraiá do Pátio” tem entrada gratuita e contará com shows durante todas as noites, além de uma decoração temática especial que vai surpreender os clientes. A organização do evento é da Loki Produções.

Não perca a chance de celebrar as tradições e criar memórias especiais! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

