Comemoração do Aniversário de 371 anos de Sorocaba teve início com Ato e Desfile Cívicos e participação das fanfarras das escolas municipais

Foto: Prefeitura de SorocabaUm grande número de munícipes se reuniu, em frente ao Paço Municipal,...

Foto: Prefeitura de SorocabaUm grande número de munícipes se reuniu, em frente ao Paço Municipal, na manhã ensolarada desta sexta-feira (15), para comemorar os 371 anos de Sorocaba. Antes das 9h, o horário programado para início dos eventos, o local já reunia um grande número de famílias, além de autoridades e estudantes, prontos para participar dos festejos.

