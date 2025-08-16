Comemoração do Aniversário de 371 anos de Sorocaba teve início com Ato e Desfile Cívicos e participação das fanfarras das escolas municipais
Foto: Prefeitura de SorocabaUm grande número de munícipes se reuniu, em frente ao Paço Municipal, na manhã ensolarada desta sexta-feira (15), para comemorar os 371 anos de Sorocaba. Antes das 9h, o horário programado para início dos eventos, o local já reunia um grande número de famílias, além de autoridades e estudantes, prontos para participar dos festejos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!
Leia Mais em Portal Veloz:
