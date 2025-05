Comércio cresce 2,3%, mas Selic elevada e inflação acima da meta ameaçam setor Os primeiros meses de 2025 trouxeram um respiro para o comércio varejista brasileiro, com crescimento... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h41 ) twitter

Os primeiros meses de 2025 trouxeram um respiro para o comércio varejista brasileiro, com crescimento de 2,3% nas vendas no primeiro bimestre, comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados do IBGE mostram que segmentos como veículos (+9,5%), móveis e eletrodomésticos (+6,9%) e materiais para construção (+6,7%) puxaram o bom desempenho do setor.

Para entender melhor os desafios que o comércio enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

