Comércio de Limeira tem horário especial para o Dia dos Pais Comemorado no domingo, dia 10 de agosto, o Dia dos Pais já movimenta o comércio... Portal Veloz|Do R7 04/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comemorado no domingo, dia 10 de agosto, o Dia dos Pais já movimenta o comércio de Limeira. A ACIL (Associação Comercial e Industrial de Limeira) e o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) já publicaram o calendário do Comércio de Rua com horários especiais na sexta e no sábado para a compra dos presentes.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os horários especiais e como aproveitar as compras para o Dia dos Pais!

Leia Mais em Portal Veloz:

Fuga de preso durante escolta mobiliza PM e helicóptero Águia em Americana

Frente fria se aproxima do sul de SP enquanto interior do Sudeste segue com ar seco

Mulher é encontrada morta em condomínio de luxo na Grande São Paulo