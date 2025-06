Comércio de Limeira terá horários especiais em junho; confira Com a chegada do mês de junho, o comércio de rua de Limeira já se... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h57 ) twitter

Com a chegada do mês de junho, o comércio de rua de Limeira já se prepara para receber os consumidores com horários especiais. A movimentação promete ser intensa, principalmente por conta das compras para o Dia dos Namorados e do feriado de Corpus Christi.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os horários e aproveite para fortalecer o comércio local!

