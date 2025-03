COMICIN denuncia ataques racistas e misóginos contra presidenta do Sindsel A presidenta do Sindsel sofreu ameças e racismo nas redes sociais O Conselho Municipal de... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 19h26 ) twitter

A presidenta do Sindsel sofreu ameças e racismo nas redes sociais. O Conselho Municipal de Interesse ao Cidadão Negro de Limeira (COMICIN) manifestou-se publicamente em repúdio aos ataques racistas e misóginos dirigidos à Nicinha Lopes, presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais de Limeira (Sindsel). As ofensas, disseminadas nas redes sociais, não apenas afrontam a dignidade e honra da trabalhadora, mas também perpetuam estereótipos discriminatórios que violam direitos fundamentais e ameaçam a democracia.

