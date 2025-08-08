Comissão cobra Prefeitura de Limeira por falhas em asfalto, lombada eletrônica com erro e aviso antecipado em lançamento de obras Os vereadores que compõem a Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara solicitaram à... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os vereadores que compõem a Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara solicitaram à Prefeitura a recomposição asfáltica da rua José Luis Tótolo durante a reunião desta quinta-feira, 7 de agosto. O colegiado também pediu relatório sobre o funcionamento de lombada eletrônica e o aviso antecipado de inaugurações e lançamentos de obras na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Santa Bárbara abre credenciamento para empresas participarem de feira de empregos

Comissão cobra Prefeitura de Limeira sobre gastos com Cema e reabertura do PA Infantil na antiga Humanitária

Volkswagen confirma: nova Amarok terá opção de motor híbrido