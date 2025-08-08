Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Comissão cobra Prefeitura de Limeira por falhas em asfalto, lombada eletrônica com erro e aviso antecipado em lançamento de obras

Os vereadores que compõem a Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara solicitaram à...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Os vereadores que compõem a Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara solicitaram à Prefeitura a recomposição asfáltica da rua José Luis Tótolo durante a reunião desta quinta-feira, 7 de agosto. O colegiado também pediu relatório sobre o funcionamento de lombada eletrônica e o aviso antecipado de inaugurações e lançamentos de obras na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.