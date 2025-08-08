Comissão cobra Prefeitura de Limeira por falhas em asfalto, lombada eletrônica com erro e aviso antecipado em lançamento de obras
Os vereadores que compõem a Comissão de Obras e Planejamento Urbano da Câmara solicitaram à Prefeitura a recomposição asfáltica da rua José Luis Tótolo durante a reunião desta quinta-feira, 7 de agosto. O colegiado também pediu relatório sobre o funcionamento de lombada eletrônica e o aviso antecipado de inaugurações e lançamentos de obras na cidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
