Comissão cobra Prefeitura de Limeira sobre gastos com Cema e reabertura do PA Infantil na antiga Humanitária

Foto: Câmara de LimeiraEntre as medidas de fiscalização deliberadas nesta quinta-feira, 7 de agosto, a...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Comissão de Saúde do dia 07.08.25 Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraEntre as medidas de fiscalização deliberadas nesta quinta-feira, 7 de agosto, a Comissão de Saúde pautou o pedido de informações à Prefeitura sobre o funcionamento do Centro de Especialidade Municipal do Autista (Cema) e acerca dos custos para reabertura do pronto atendimento (PA) Infantil no prédio da antiga Humanitária. Os vereadores alinharam ainda ações que visem a implementação e orientação em Limeira sobre a Política Nacional da Humanização do Luto Materno e Parental.

Para mais detalhes sobre as ações da Comissão e a situação do Cema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

