Comissão cobra Prefeitura de Limeira sobre gastos com Cema e reabertura do PA Infantil na antiga Humanitária
Foto: Câmara de LimeiraEntre as medidas de fiscalização deliberadas nesta quinta-feira, 7 de agosto, a Comissão de Saúde pautou o pedido de informações à Prefeitura sobre o funcionamento do Centro de Especialidade Municipal do Autista (Cema) e acerca dos custos para reabertura do pronto atendimento (PA) Infantil no prédio da antiga Humanitária. Os vereadores alinharam ainda ações que visem a implementação e orientação em Limeira sobre a Política Nacional da Humanização do Luto Materno e Parental.
Para mais detalhes sobre as ações da Comissão e a situação do Cema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
