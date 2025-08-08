Comissão cobra Prefeitura de Limeira sobre gastos com Cema e reabertura do PA Infantil na antiga Humanitária Foto: Câmara de LimeiraEntre as medidas de fiscalização deliberadas nesta quinta-feira, 7 de agosto, a... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comissão de Saúde do dia 07.08.25 Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraEntre as medidas de fiscalização deliberadas nesta quinta-feira, 7 de agosto, a Comissão de Saúde pautou o pedido de informações à Prefeitura sobre o funcionamento do Centro de Especialidade Municipal do Autista (Cema) e acerca dos custos para reabertura do pronto atendimento (PA) Infantil no prédio da antiga Humanitária. Os vereadores alinharam ainda ações que visem a implementação e orientação em Limeira sobre a Política Nacional da Humanização do Luto Materno e Parental.

Para mais detalhes sobre as ações da Comissão e a situação do Cema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Santa Bárbara abre credenciamento para empresas participarem de feira de empregos

Volkswagen confirma: nova Amarok terá opção de motor híbrido

Vereadora cobra ação da Prefeitura de Americana em relação ao controle das colônias de gatos na cidade