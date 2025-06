Comissão para apurar denúncia sobre fiscalização da Área Azul em Americana é criada A Prefeitura de Americana informou que instituiu uma comissão para apurar a denúncia envolvendo suposto... Portal Veloz|Do R7 18/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h17 ) twitter

Portal Veloz

A Prefeitura de Americana informou que instituiu uma comissão para apurar a denúncia envolvendo suposto uso de veículo equipado com câmeras para fiscalização do sistema de estacionamento rotativo no município, a Área Azul. A medida foi tomada após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que aparece um carro equipado com câmeras transitando pela região central da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa investigação.

