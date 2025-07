Comissão questiona corte de R$ 59 milhões por decreto de Murilo Félix A Comissão de Orçamento da Câmara de Limeira solicitou esclarecimentos sobre o Decreto Nº 164/2025,... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Comissão de Orçamento da Câmara de Limeira solicitou esclarecimentos sobre o Decreto Nº 164/2025, do prefeito Murilo Félix (Podemos), que estabelece limites dos créditos orçamentários bloqueando dotações no valor total de R$59 milhões do orçamento municipal de 2025. A deliberação ocorreu na reunião do colegiado desta quarta-feira (2).

Para mais detalhes sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Museu Nacional reabre parcialmente sete anos após incêndio

Vereadora pede canhão sonoro para dispersar multidão em bailes funks em SP

Prefeitura de Americana propõe reajuste nos valores de entrada do Parque Ecológico