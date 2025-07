Comissão questiona medidas adotadas pela Prefeitura de Limeira na Ceief Prof. Flora de Castro Rodrigues Foto: Reprodução/Câmara de LimeiraA Comissão de Educação voltou a discutir a situação do Centro de... Portal Veloz|Do R7 17/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Câmara de LimeiraA Comissão de Educação voltou a discutir a situação do Centro de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Ceief) Professora Flora de Castro Rodrigues, na reunião desta quarta-feira, 16 de julho. Diante problemas estruturais, os vereadores encaminharam ofício à Prefeitura questionando quais as medidas adotadas para garantir a segurança dos alunos e servidores públicos no local.

