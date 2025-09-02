Comitês PCJ aprovam investimento recorde de R$ 81,5 milhões para 16 municípios da região; veja
Foto: Profill-RhamaPlenária virtual também aprovou guia para gestão de perdas de água e mais R$...
Foto: Profill-RhamaPlenária virtual também aprovou guia para gestão de perdas de água e mais R$ 1,6 milhão para proteção de mananciais Os Comitês PCJ aprovaram, na sexta-feira (29/08), mais de R$ 81 milhões de investimentos para 23 empreendimentos de 16 municípios das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Trata-se do maior valor já deliberado de uma vez só pelos colegiados em seus 32 anos de atuação, a serem completados em novembro.
Foto: Profill-RhamaPlenária virtual também aprovou guia para gestão de perdas de água e mais R$ 1,6 milhão para proteção de mananciais Os Comitês PCJ aprovaram, na sexta-feira (29/08), mais de R$ 81 milhões de investimentos para 23 empreendimentos de 16 municípios das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Trata-se do maior valor já deliberado de uma vez só pelos colegiados em seus 32 anos de atuação, a serem completados em novembro.
Para mais detalhes sobre este investimento histórico e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre este investimento histórico e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: