Como a Automação de Marketing está transformando o e-commerce e melhorando a experiência de compra Inteligência artificial e automação estão tornando o comércio eletrônico mais eficiente e personalizado, impulsionando o... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h57 )

Inteligência artificial e automação estão tornando o comércio eletrônico mais eficiente e personalizado, impulsionando o crescimento de pequenas e grandes lojas. Com o aumento da competitividade no mercado digital, e-commerces estão adotando soluções cada vez mais inteligentes para se destacar e melhorar a experiência do consumidor. A automação de marketing e o uso de inteligência artificial (IA) são dois dos principais motores dessa transformação, proporcionando uma comunicação mais ágil, personalizada e eficaz.

Para entender como essas inovações estão moldando o futuro das compras online, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

