Concurso da Rainha FAICI 2025 classifica 30 candidatas para a semifinal Beleza, simpatia e glamour marcaram a praça central do Polo Shopping Indaiatuba na última sexta-feira... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 09h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Beleza, simpatia e glamour marcaram a praça central do Polo Shopping Indaiatuba na última sexta-feira (02). Mais de 50 candidatas participaram da seletiva para o concurso Rainha FAICI 2025, que classificaram 30 para a semifinal, que será realizada no próximo mês. Para a corte da 36ª edição da Festa do Peão de Indaiatuba, que acontece entre os dias 08 e 16 de agosto, serão eleitas a Rainha FAICI, Princesa e Madrinha. A organização do concurso é de Junior Grotto e Thaís Carletti.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Obras de recape avançam em vias de Piracicaba

Câmara de Piracicaba analisa pacote com seis projetos do Executivo nesta segunda (5)

Nova taxa básica de juros definida pelo BC nesta semana pode atingir maior nível em 19 anos