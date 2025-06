Condomínios de Sumaré poderão ganhar selo de ‘amigo dos animais’; entenda Foto: Câmara de SumaréOs condomínios de Sumaré que adotarem práticas exemplares de convivência, respeito e... Portal Veloz|Do R7 21/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 08h35 ) twitter

Foto: Câmara de SumaréOs condomínios de Sumaré que adotarem práticas exemplares de convivência, respeito e bem-estar com os animais de estimação de seus moradores poderão ganhar um selo de “Condomínio Amigo dos Animais”. A proposta foi apresentada pelo vereador Alan Leal (PRD) e será votada na 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré, nesta terça-feira (17). A reunião está agendada para as 10h, com transmissão em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube.

Para saber mais sobre essa iniciativa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

