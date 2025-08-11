Condomínios de Sumaré serão obrigados a comunicar casos de maus-tratos a animais
Projeto de autoria do vereador Alan Leal, que determina a denúncia imediata de ocorrências em...
Projeto de autoria do vereador Alan Leal, que determina a denúncia imediata de ocorrências em residências ou áreas comuns a órgãos competentes, foi aprovado na última reunião da Câmara.
Projeto de autoria do vereador Alan Leal, que determina a denúncia imediata de ocorrências em residências ou áreas comuns a órgãos competentes, foi aprovado na última reunião da Câmara.
Saiba mais sobre essa importante medida e suas implicações no bem-estar animal consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Saiba mais sobre essa importante medida e suas implicações no bem-estar animal consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: