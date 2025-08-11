Logo R7.com
Condomínios de Sumaré serão obrigados a comunicar casos de maus-tratos a animais

Projeto de autoria do vereador Alan Leal, que determina a denúncia imediata de ocorrências em...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Projeto de autoria do vereador Alan Leal, que determina a denúncia imediata de ocorrências em residências ou áreas comuns a órgãos competentes, foi aprovado na última reunião da Câmara.

