Condomínios de Sumaré serão obrigados a comunicar casos de maus-tratos a animais Projeto de autoria do vereador Alan Leal, que determina a denúncia imediata de ocorrências em... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto de autoria do vereador Alan Leal, que determina a denúncia imediata de ocorrências em residências ou áreas comuns a órgãos competentes, foi aprovado na última reunião da Câmara.

Saiba mais sobre essa importante medida e suas implicações no bem-estar animal consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Ex-vereadora Eva de Oliveira morre aos 54 anos em Sumaré

Procon-SP lança guia inédito para evitar erros no consumo de medicamentos

Câmara de Limeira vota seis projetos na sessão ordinária desta segunda (11); confira