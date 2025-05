Conectividade no campo: 66,55% da área de cana-de-açúcar no Brasil possui cobertura de internet Um estudo inédito realizado pela ConectarAGRO, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV),... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sugar cane plantation

Um estudo inédito realizado pela ConectarAGRO, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), revelou que 66,55% da área produtiva de cana-de-açúcar no Brasil já conta com cobertura móvel 4G ou 5G. Os dados mostram avanços na conectividade no campo, fator essencial para modernização da agricultura e adoção de novas tecnologias.

Para saber mais sobre como a conectividade está transformando a agricultura no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

11 unidades de saúde vacinam contra a gripe neste sábado (10) em Rio Claro

Atletas de Campinas disputam Sand Series das Ilhas Reunião

Consulta pública sobre licitação do transporte coletivo de Campinas recebe 748 contribuições em um mês