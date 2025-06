Confira a programação cultural dos próximos dias em Limeira Foto: Prefeitura de LimeiraAs festas juninas são o destaque da programação cultural dos próximos dias,... Portal Veloz|Do R7 20/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h36 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraAs festas juninas são o destaque da programação cultural dos próximos dias, ocorrendo em diversos pontos em Limeira, incluindo bairros, escolas, igrejas, shopping e área rural. O Parque Cidade recebe o Circuito Limeira 019 Skate Street, além de atividades na Biblioteca Municipal. Outro destaque são as ações do projeto Pontos MIS. Já o Teatro Vitória recebe a peça infantil “A Incrível Viagem do Quintal”. Confira a programação completa.

