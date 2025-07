Confira a programação de cultura e eventos dos próximos dias em Limeira Foto: Prefeitura de LimeiraA programação de cultura e eventos de Limeira está com opções para... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraA programação de cultura e eventos de Limeira está com opções para todos os públicos nos próximos dias. O destaque é o programa “Férias na Cidade”, com atividades em diversos pontos (veja mais no site: limeira.sp.gov.br/feriasnacidade). O Teatro Vitória terá apresentações de comédia stand-up, dança e orquestra. Além disso, as festas populares e religiosas ocorrem de forma descentralizada nos bairros. As informações são das secretarias de Cultura e de Turismo e Eventos. Confira a programação completa:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de tudo que acontece em Limeira!

Leia Mais em Portal Veloz:

Interdição na Rua Visconde do Rio Branco segue neste final de semana em Limeira

Três onças-pardas são flagradas por câmera em mata de Americana

Alerta: golpistas anunciam falso feirão do Cpat e tentam vender cursos