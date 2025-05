Confira mudanças temporárias no atendimento do Samu e da farmácia da UBS Campo Belo Foto: Prefeitura de LimeiraA Secretaria de Saúde de Limeira informa a população sobre alterações no... Portal Veloz|Do R7 30/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraA Secretaria de Saúde de Limeira informa a população sobre alterações no atendimento do Samu e da farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jd. Campo Belo. Entre a próxima terça (3) e quinta-feira (5), a sede do Samu passará por processo de desinsetização. Durante este período, os chamados telefônicos para atendimento do Samu devem ser encaminhados ao 193 (que é a central do Corpo de Bombeiros) ou pelo celular 99956-7379.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as mudanças no atendimento!

Leia Mais em Portal Veloz:

Agenda cultural: Americana tem dança, concertos, exposições, teatro, cinema e artesanato em junho

Campinas é destaque nacional em qualidade de vida no Índice de Progresso Social 2025

Americana recebe o CDHU Móvel para atendimento de mutuários nos dias 6 e 7 de junho