Confira o funcionamento de Piracicaba nos feriados de Sexta-Feira Santa (18) e Tiradentes (21) Foto: Prefeitura de Piracicaba Prefeitura de Piracicaba – Fechada Câmara Municipal – Fechada Ipasp – Fechado Poupatempo Municipal –... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de Piracicaba Prefeitura de Piracicaba – Fechada Câmara Municipal – Fechada Ipasp – Fechado Poupatempo Municipal – Fechado Poupatempo Estadual – A unidade estará fechada Transporte público – Tanto na sexta, quanto na segunda, as linhas vão operar com horários de domingo. A loja Pira Mobilidade estará fechada. Já a linha 505 – Uninorte vai operar com reforço de horário para atender a demanda dos trabalhadores. Saída do Terminal Central de Integração (TCI), sentido Uninorte, às 5h17, 5h30, 6h10, 6h45,13h15, 17h25 e 21h20. Saída do Uninorte, sentido TCI, às 6h10, 6h15, 7h20, 14h05, 16h10, 17h10, 18h e 22h10.

